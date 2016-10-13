В МИД Украины озвучили ожидания от Гутерриша на посту генсека ООН

Украинское внешнеполитическое ведомство поздравило португальского политика с избранием на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

У Климкина рассчитывают на бескомпромиссность Гутерриша в отстаивании принципов международного права UNHCR/Flickr

Министерство иностранных дел Украины поздравляетс назначением на должность государственного секретаря ООН и ожидает от него бескомпромиссности в отстаивании принципов международного права и гуманизма.

"Приветствуем назначение Антониу Гутерриша генсекретарем ООН. Надеемся на бескомпромиссное отстаивание фундаментальных принципов гуманизма и международного права", – сказано в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter вечером в четверг, 13 октября.

Вітаємо призначення А. Гутерриша Генсекретарем ООН.Сподіваємося на безкомпромісне відстоювання фундаментальних засад гуманізму та міжн права — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 13 жовтня 2016 р.

Напомним, 13 октября Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала кандидатуру португальца Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря ООН.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко выразил уверенность, что Гутерриш на посту генсека ООН будет оказывать более активную поддержку Украине, чем его предшественник Пан Ги Мун.