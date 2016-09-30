В МИД Украины назвали расовой дискриминацией запрет Меджлиса российским судом

Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало отменить решение Верховного суда РФ.

У Климкина назвали условие прекращения репрессий против крымских татар Крым.Реалии

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Верховного суда Российской Федерации о признаниикрымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ.

"Запрет высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа под надуманным предлогом "борьбы с экстремизмом" является откровенным кощунством российской оккупационной власти над правами и интересами крымских татар… Рассматриваем такое циничное решение как проявление расовой дискриминации", – говорится в заявлении МИД Украины, распространеннном в четверг, 29 сентября.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение Верховного суда РФ было "прогнозируемым шагом", который "полностью согласуется с нынешней репрессивной политикой Кремля, направленной на борьбу с демократией и свободой, и превращение оккупированного полуострова в "серую зону" террора и бесправия".

В МИД напомнили, что в течение 2,5 лет с момента незаконной аннексии Крыма РФ целенаправлено и системно нарушает права и свободы человека на оккупированном полуострове.

"Украина требует от государства-оккупанта немедленной отмены этого ничтожного по своей сути и юридической природе решения и полного прекращения притеснений крымскотатарского сообщества в Крыму", - сказано в заявлении.

Кроме того, Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с призывом активизировать и скоординировать действия, направленные на защиту прав человека в оккупированном Крыму, подчеркнув, что прекращение преследования крымских татар российскими властями станет возможным только после восстановления украинского суверенитета на полуострове.

"Украина будет доказывать в судебных инстанциях незаконность всех действий Российской Федерации, связанных с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополь, включительно с решением о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности", – заверили в МИД.

Как сообщалось, 29 сентября Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа, признав организацию экстремистской.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.