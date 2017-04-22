В МИД спрогнозировали сроки рассмотрения по сути иска Украины против РФ в Гааге

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украина предоставит суду дополнительные доказательства финансирование Россией терроризма в ОРДЛО.

Зеркаль рассказал о стратегии украинской делегации в Гааге UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek

Рассмотрение иска "Украина против России"по существу начнется летом 2018 года. Такое предположение высказала заместитель министра иностранных дел Украины, глава украинской делегации в Гааге Елена Зеркаль в эфире "5 канала" вечером в пятницу, 21 апреля.

"Это следующий год. Я думаю, что наш меморандум будет где-то через 6-8 месяцев, а потом в следующем году будет рассмотрение. Где-то летом", – пояснила Зеркаль, добавив, что заседание суда, посвященное графику рассмотрения дела по сути состоится 12 мая.

По словам дипломата, российская сторона может настаивать на ускоренном рассмотрении, не дожидаясь украинского меморандума по сути дела.

Кроме того, Украина готова предоставить суду дополнительные доказательства причастности России к финансированию терроризма в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"У нас очень много фактов, которые мы собирали в 2014-2015 годах о пытках, которые применялись к украинцам, как это влияло на атмосферу в регионе, пораженном конфликтом. Сейчас мы фиксируем внимание на высказываниях главарей террористов с привязкой к их поведению и запугивании населения", – уточнила Зеркаль.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о значимости решения Международного суда ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Украина vs Россия: раунд первый — разведка боем" в еженедельнке "Зеркало недели. Украина".