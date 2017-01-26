В МИД пояснили слова Зеркаль о Трампе и переговорах по Донбассу

Комментарий заместителя главы МИД Украины были неправильно истолкован журналистами.

МИД уточнил позицию Украины по переговорам относительно мира на Востоке Украины Василий Артюшенко, ZN.UA

Заявление о том, что новый президент СШАможет исключить Киев из переговоров по Донбассу, является произвольной интерпретацией слов замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль журналистами Reuters, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

В комментарии "Украинской правде" она указала, что данное заявление не отражает позиции Украины.

"Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу. Слова, на которые вы обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Рейтерс", – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Бецы, говоря об обеспокоенности по поводу возможного исключения Украины из переговоров по Донбассу, Зеркаль отметила: "Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры относительно Украины, включая Крым и Донбасс, должны вестить с нашим участием. Это чрезвычайно важно, ведь речь идет о будущем нашей страны".

Ранее Reuters обнародовало комментарий Зеркаль о переговорном процессе по Донбассу. В подводке к ее цитате агентство указало на озабоченность украинской стороны тем, что Трамп может исключить Киев из переговоров ради улучшения отношений с Москвой.

Как сообщалось, 44-й президент США Барак Обама перед уходом в отставку продлил еще на один год действие распоряжения о введении санкций против России за ее агрессию против Украины.

Тем временем, 45-й президент США Дональд Трамп допустил смягчение санкций против РФ в обмен на ядерное соглашение. Ранее в интервью The Wall Street Journal Трамп допустил смягчение санкций против России, если она докажет свою эффективность в борьбе против исламистского терроризма.

Эти инициативы жестко раскритиковал 44-й президент США Барака Обама.

Подробнее о возможных шагах президентской администрации Трампа во внешней политике читайте в материале "Трамп: Америка превыше всего" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".