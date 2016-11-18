В Кыргызстане задержали сообщника российских пранкеров, разыгравших Порошенко

Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились о совместном расследовании инцидента.
Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, задержанный поддерживал контакт с пранкерами, организовавшими провокацию со звонком к президенту Украины от имени кыргызского лидера Алмазбека Атамбаева.
В настоящий момент задержанный заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.
Сообщается, что ранее министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев договорился с главой МИД Украины Павлом Климкиным о проведении сторонами совместного расследования инцидента.
"Как известно, ранее состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаевым и министром иностранных дел Украины П.Климкиным по инициативе последнего, где стороны договорились провести совместное расследование, итоги которого будут рассмотрены в ходе двусторонней встречи, запланированной на полях СМИД ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря. Только по итогам этой встречи можно будет определить степень вины соответствующих сотрудников с обеих сторон, невольно вовлеченных в інцидент" – отмечают в кыргызском МИД.
В четверг, 17 ноября, российский пранкер Владимир Кузнецов, известный в сети как "Вован", опубликовал запись телефонного розыгрыша президента Украины Петра Порошенко, в которой пранкеры говорили от лица президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Ранее Кузнецов и его сообщник Алексей Столяров (известный как "Лексус") сообщали, что звонили президенту Украины, но не указывали, от чьего имени совершен звонок.
В тот же день пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что к организации провокации по поводу телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым причастны сотрудники кыргызского МИД, действовавшие по указке российских спецслужб.
Напомним, 2 ноября на сайте официальном сайте президента Украины появилось сообщении о телефонном разговорое Порошенко с президентом Кыргызскана Атамбаевым. В сообщении говорилось, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-кыргызских отношений.
В аппарате президента Кыргызстана информацию о разговоре опровергли. Вскоре публикацию о разговоре с Атамбаевым удалили с сайта президента Украины.
3 ноября Министерство иностранных дел Украины сообщило о проведении проверки в связи с провокацией с телефонным разговором президента Порошенко с Атамбаевым.ZN.UA