В Кыргызстане задержали сообщника российских пранкеров, разыгравших Порошенко

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Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились о совместном расследовании инцидента.

Кыргызские правоохранители задержали сообщника пранкеров Вована и Лексуса, дозвонившихся до Порошенко rferl.org

Правоохранительными органами Кыргызской Республики задержан гражданин Кыргызстана, предположительно причастный к провокации с "" президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, задержанный поддерживал контакт с пранкерами, организовавшими провокацию со звонком к президенту Украины от имени кыргызского лидера Алмазбека Атамбаева.

В настоящий момент задержанный заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.

Сообщается, что ранее министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев договорился с главой МИД Украины Павлом Климкиным о проведении сторонами совместного расследования инцидента.

"Как известно, ранее состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаевым и министром иностранных дел Украины П.Климкиным по инициативе последнего, где стороны договорились провести совместное расследование, итоги которого будут рассмотрены в ходе двусторонней встречи, запланированной на полях СМИД ОБСЕ в Гамбурге в начале декабря. Только по итогам этой встречи можно будет определить степень вины соответствующих сотрудников с обеих сторон, невольно вовлеченных в інцидент" – отмечают в кыргызском МИД.

В четверг, 17 ноября, российский пранкер Владимир Кузнецов, известный в сети как "Вован", опубликовал запись телефонного розыгрыша президента Украины Петра Порошенко, в которой пранкеры говорили от лица президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Ранее Кузнецов и его сообщник Алексей Столяров (известный как "Лексус") сообщали, что звонили президенту Украины, но не указывали, от чьего имени совершен звонок.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что к организации провокации по поводу телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым причастны сотрудники кыргызского МИД, действовавшие по указке российских спецслужб.

Напомним, 2 ноября на сайте официальном сайте президента Украины появилось сообщении о телефонном разговорое Порошенко с президентом Кыргызскана Атамбаевым. В сообщении говорилось, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-кыргызских отношений.

В аппарате президента Кыргызстана информацию о разговоре опровергли. Вскоре публикацию о разговоре с Атамбаевым удалили с сайта президента Украины.

3 ноября Министерство иностранных дел Украины сообщило о проведении проверки в связи с провокацией с телефонным разговором президента Порошенко с Атамбаевым.