В КСУ ждут 7 тысяч конституционных жалоб от граждан в год

Судебная реформа разрешила всем гражданам подавать жалобы в Конституционный суд. У судей добавится работы.
"Поступала первая конституционная жалоба... Ожидаем ежегодно более 7 тысяч конституционных жалоб", - сказал он, выступая в Киеве на открытии международной конференции по случаю 20-й годовщины Конституционного суда Украины с участием президента Украины и главы Венецианской комиссии.
Согласно изменениям в Конституцию Украины (относительно правосудия), любое лицо может подать конституционную жалобу в Конституционный суд, если считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции государства.
Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.
Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,