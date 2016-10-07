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В КСУ ждут 7 тысяч конституционных жалоб от граждан в год

7 октября в 11:24

Судебная реформа разрешила всем гражданам подавать жалобы в Конституционный суд. У судей добавится работы.

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Получающих сотни тысяч гривень зарплаты судей КСУ завалят работой
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Глава Конституционного суда Украины Юрий Баулин прогнозирует большой поток жалоб на законы.

"Поступала первая конституционная жалоба... Ожидаем ежегодно более 7 тысяч конституционных жалоб", - сказал он, выступая в Киеве на открытии международной конференции по случаю 20-й годовщины Конституционного суда Украины с участием президента Украины и главы Венецианской комиссии.

Согласно изменениям в Конституцию Украины (относительно правосудия), любое лицо может подать конституционную жалобу в Конституционный суд, если считает, что примененный в окончательном судебном решении по его делу закон Украины противоречит Конституции государства.

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Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей". Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Конституция суд
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