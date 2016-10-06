В КСУ поступило представление Верховного суда о неконституционности судебной реформы

Судьи ВСУ попросили проверить отдельные положения закона "О судоустройстве и статусе судей" на их соответствие нормам действующей Конституции.

Конституционный суд изучит претензии судей Верховного суда к закону «О судоустройстве и статусе судей" morozzz / Depositphotos

В четверг, 6 октября, в Конституционный суд Украины поступило представление Верховного суда Украины о конституционности отдельных положений, сообщает пресс-служба КСУ.

ВСУ просит судей КСУ проверить соответствие отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402–VIII положениям статьи 6, частей первой, второй статьи 8, части второй статьи 19, частей первой, второй статьи 24, частей первой, второй статьи 55, частей первой, пятой, шестой статьи 126 Конституции Украины.

Представление оправлено на изучение в секретариат суда.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей", который вводит механизм формирования нового Верховного суда и создание вместо трех высших специализированных судов единого органа, в который войдут кассационные подразделения для рассмотрения уголовных, гражданских, хозяйственных и административных производств по кассационным жалобам. При этом останутся суды, которые занимаются уголовными и гражданскими делами, хозяйственные и административные суды.

Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".