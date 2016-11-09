В Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций

Советник Путина заявил, что "агрессия США против России" провалилась.
"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу. Поэтому товарооборот и финансово-экономические отношения между Россией и не только США, но и Западом в целом, восстановятся и будут, скорее всего, расти уже в зависимости от чисто экономической конъюнктуры", - заявил Глазьев в интервью ТАСС.
По его словам, результаты состоявшихся в США 8 ноября президентских выборов говорят о том, что американский народ "не хочет войны", и впервые в мировой истории возникает шанс "перейти к новому мирохозяйственному укладу без мировой войны".
"Перезагрузка несомненно будет, потому что вся внешнеполитическая деятельность предыдущей администрации была ориентирована на агрессию против России в целях сохранения американской гегемонии. Эта агрессия, можно сказать, провалилась", – высказался советник российского президента.
Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США. Российский президент Владимир Путин поспешил поздравить Трампа с победой.
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.
В октябре Washington Post писало, что Дональд Трамп – "марионетка Путина", поскольку на протяжении всей своей кампании он оправдывал и защищал преступления, совершенные Путиным. Он отвергал все факты, что российский режим убил ряд журналистов, а также отрицал российское вторжение в Украину.ТАСС