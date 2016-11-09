В Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций

Советник Путина заявил, что "агрессия США против России" провалилась.

Кремль возлагает на Трампа большие надежды Flickr/ Gage Skidmore

На посту президента США республиканецотменит санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, считает советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу. Поэтому товарооборот и финансово-экономические отношения между Россией и не только США, но и Западом в целом, восстановятся и будут, скорее всего, расти уже в зависимости от чисто экономической конъюнктуры", - заявил Глазьев в интервью ТАСС.

По его словам, результаты состоявшихся в США 8 ноября президентских выборов говорят о том, что американский народ "не хочет войны", и впервые в мировой истории возникает шанс "перейти к новому мирохозяйственному укладу без мировой войны".

"Перезагрузка несомненно будет, потому что вся внешнеполитическая деятельность предыдущей администрации была ориентирована на агрессию против России в целях сохранения американской гегемонии. Эта агрессия, можно сказать, провалилась", – высказался советник российского президента.

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США. Российский президент Владимир Путин поспешил поздравить Трампа с победой.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.

В октябре Washington Post писало, что Дональд Трамп – "марионетка Путина", поскольку на протяжении всей своей кампании он оправдывал и защищал преступления, совершенные Путиным. Он отвергал все факты, что российский режим убил ряд журналистов, а также отрицал российское вторжение в Украину.