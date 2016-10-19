В Кремле не рассчитывают на позитивный результат новой встречи "нормандской четверки"

Новая встреча в "нормандском формате" позволит, в лучшем случае, определить конкретные проблемы реализации "Минска", заявил пресс-секретарь президента РФ.

В Москве озвучили свои ожидания от "нормандской" встречи в Берлине GlobalPost

Российская сторона не ожидает позитивных итогов от намеченной на сегодня встречи лидеров стран "" в Берлине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, велись достаточно интенсивные экспертные переговоры в Минске. Безусловно, говорить о том, что там удалось выйти на какой-то позитивный результат, к сожалению, не приходится. Но, тем не менее, учитывая, что прошел год с момента прошлой встречи в Париже, посчитали целесообразным собраться именно для обсуждения того, где мы сейчас находимся, потому что экспертные переговоры не позволяют достичь ощутимых результатов", – цитируют его слова российские СМИ.

По словам Пескова, от переговорного процесса никто не отказывается, однако в данном случае цель переговоров заключается в том, чтобы "посмотреть, где мы находимся, и констатировать, что именно нам мешает выполнить минские соглашения".

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.