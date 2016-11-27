В КМИС "третье место" Рабиновича в своем президентском рейтинге объяснили ошибкой выборки

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На выборах президента Украины глава партии "За жизнь" не будет иметь серьезных преимуществ перед Гриценко, Ляшко или Бойко.

В КМИС заявили, что Рабинович не занимал третье место в президентском рейтинге Вадим Рабинович/Facebook

Результаты ноябрьскогоКиевского международного института социологии (КМИС), согласно которому третье место в президентском рейтинге якобы занял Вадим Рабинович, были неверно истолкованы СМИ и общественностью, заявил директор института Владимир Паниотто

В своей статье для ZN.UA социолог пояснил, что представленные институтом цифры были взяты из рейтинга кандидатов в президенты по отношению ко всем опрошенным, и что критики опроса не учли предоставленных институтом данных об ошибке выборки.

"Прежде всего хочу отметить, что Рабинович вовсе не занял 3-е место, как писали СМИ, отличия с 3 по 6 места незначимы. Для чего мы всюду пишем ошибку выборки, почему никто не обращает на это внимания?! Рабинович разделил с 3 по 6 место с Гриценко, Ляшко и Бойко", – заявил он.

Паниотто также предоставил сравнительную таблицу результатов своего исследования с результатами аналогичного исследования Цетра Разумкова, хотя уточнил, что списки кандидатов в них были разные, и что при профессиональном подходе подобные исследования не сравнивают.

"Тут в список КМИСа наш заказчик почему-то уже не вставил Гройсмана и Кличко, но зато они есть в списке Центра Разумкова. Зато в списке Центра Разумкова нет Рабиновича, но есть Тягнибок и Ярош (хотя на предыдущих выборах Рабинович получил больше, чем Тягнибок и Ярош вместе взятые)", – отметил он.

По словам главы КМИС, в президентских выборах ключевое значение имеет то, кто пройдет во второй тур. В этом вопросе данные КМИС и ЦР совпадают, указывая на прохождение во второй тур Порошенко и Тимошенко.

Напомним, по данным соцопроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине ноября, то из всех граждан Украины 10,1% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 8,7% - за Петра Порошенко, 5,5% - за Вадима Рабиновича, 5% - за Анатолия Гриценко, 4,4% - за Юрия Бойко, 4,4% - за Олега Ляшко, 3,4% - за Андрея Садового, 2,1% - за Олега Тягнибока, 1,4% - за Дмитрия Яроша, 0,2% - за Андрея Белецкого, за других кандидатов - 1,9%, 6,2% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 19,2% - решили не участвовать в голосовании, 27,4% - не определились, за кого голосовать.

Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы около 47% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом: 21,3% за Юлию Тимошенко, 18,5% - за Петра Порошенко, 11,7% - за Вадима Рабиновича, 10,5% - за Анатолия Гриценко, 9,4% - за Юрия Бойко, 9,4% - за Олега Ляшко, 7,2% - за Андрея Садового, 4,5% - за Олега Тягнибока, 3,1% - за Дмитрия Яроша, 0,4% - за Андрея Белецкого, за других кандидатов - всего 4%.

Больше о результатах последнего соцопроса КМИС и распространенных ошибках интерпретации социологических данных читайте в статье Владимира Паниотто "Различия в социологических данных" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".