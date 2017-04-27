В Киеве умер крымский бизнесмен и политик Лев Миримский

Подробности и причины смерти пока неизвестны.

Умер бизнесмен и политик Лев Миримский

сообщают СМИ Крыма.

Депутат трех созывов Верховной рады Украины от, экс-глава пророссийской партии "Союз", бизнесмен Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет,

Эту информацию подтвердили два близких к нему источника, при этом отказавшись сообщать подробности смерти.

По имеющимся данным, Миримский перенес два инсульта, а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.

Лев Миримский родился 2 апреля 1960 года в Симферополе. В 1995 году окончил Симферопольский филиал Московского университета менеджмента и коммерции по специальности экономика, в 2001 году — Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "государственное управление", получил квалификацию магистра государственного управления.

В 90-х годах работал на руководящих должностях на предприятиях Симферополя, с 1993 года — президент корпорации "Империя" (сфера деятельности корпорации: недвижимость, туризм, торговля и связь).

В 1997 году основал политическую партию "Союз". Депутат Верховной Рады АРК в 2002-2003 годах, 2006-2010 гг, 2010-2012 годах. После "воссоединения" Крыма с Россией переехал в Киев, оставил политику и продолжил заниматься бизнесом.

Еще при правлении экс-президента Виктора Януковича основную часть своего бизнеса Лев Миримский перевел в Киев, где живет постоянно семья его брата. Вместе с тем, курортная недвижимость в Крыму у него оставалась.

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Напомним, представители 45 стран и политических групп Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) подписали декларацию с требованием от России восстановить права Меджлиса крымских татар во временно оккупированном Крыму и обеспечить права украиноязычного населения.