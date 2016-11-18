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В Канаде прокомментировали информацию о закрытых переговорах с Москвой по поводу Украины

18 ноября в 10:01

В Оттаве заверили, что поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию. 

Канада Россия флаги
В Канаде так и не сказали, о чем говорили на переговорах с РФ
@inosmi.ru
Позиция Канады относительно поддержки Украины и осуждения российской агрессии остается неизменной, заявила представитель МИД Канады в парламенте Памела Голдсмит-Джонс. 

Как сообщает "Укринформ", таким образом канадская сторона прокомментировала информацию о закрытых переговорах между Оттавой и Москвой относительно Украины.

"Могу заверить, что действующее правительство однозначно относительно своей поддержки Украины и осуждения российской агрессии", – подчеркнула она.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что политический директор Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздеки в начале ноября посетил Москву, где провел закрытую встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым для переговоров по вопросам контроля вооружений.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз и Канада на саммите в Брюсселе заявили о своей твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина Канада Россия
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