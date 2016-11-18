В Канаде прокомментировали информацию о закрытых переговорах с Москвой по поводу Украины

В Оттаве заверили, что поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию.
Как сообщает "Укринформ", таким образом канадская сторона прокомментировала информацию о закрытых переговорах между Оттавой и Москвой относительно Украины.
"Могу заверить, что действующее правительство однозначно относительно своей поддержки Украины и осуждения российской агрессии", – подчеркнула она.
Ранее агентство Reuters сообщило, что политический директор Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздеки в начале ноября посетил Москву, где провел закрытую встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым для переговоров по вопросам контроля вооружений.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз и Канада на саммите в Брюсселе заявили о своей твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.Укринформ