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В Кабмине подтвердили перенос визита Байдена на 16 января

13 января в 15:41

Украинский премьер встретится с вице-президентом США в понедельник.

Байден Гройсман
Байден встретится с Гройсманом на день позже
Верховная Рада
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом 16 января, на день позже изначально анонсированной даты.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, встреча состоится в 7:30, в Клубе Кабинета Министров Украины.

В то же время, на официальном сайте Президента Украины анонс встречи Порошенко с Байденом пока что остался без изменений - она намечена на 15 января.

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Ранее СМИ сообщали, вице-президент США Джозеф Байден перенес запланированный на 15 января визит в Украину на один день.

Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США визит Байден
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