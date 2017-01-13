В Кабмине подтвердили перенос визита Байдена на 16 января

Украинский премьер встретится с вице-президентом США в понедельник.
Как сообщается на официальном сайте Кабмина, встреча состоится в 7:30, в Клубе Кабинета Министров Украины.
В то же время, на официальном сайте Президента Украины анонс встречи Порошенко с Байденом пока что остался без изменений - она намечена на 15 января.
Ранее СМИ сообщали, вице-президент США Джозеф Байден перенес запланированный на 15 января визит в Украину на один день.
Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Киев, где у него запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".
Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.ZN.UA