В Грузии решили арестовать начальника Нацполиции Одесской области Лорткипанидзе

Бывший заместитель главы МВД Грузии проходит подозреваемым по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2011 году.

В Грузии заочно арестовали начальника полиции Одесской области

Городской суд Тбилиси удовлетворил ходатайство грузинской прокуратуры и разрешил арестовать начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Георгия Лотркипанидзе , который занимал должность заместителя министра внутренних дел Грузии во время президента Михаила Саакашвили.

Лорткипанидзе, как сообщается на сайте Главной прокуратуры Грузии, проходит в качестве подозреваемого в деле о превышении полномочий должностными лицами грузинского МВД во время разгона оппозиционного митинга 26 мая 2011 года. Еще недавно Лорткипанидзе вызывали на допрос в прокуратуру. Его планировали допросить 21 сентября, однако начальник полиции Одесчины в Тбилиси не поехал, сославшись на служебную занятость.

При этом Лорткипанидзе не исключил, что может приехать в Грузию после 15 октября. Соответствующее заявление в суде зачитал его адвокат, сообщает издание "Грузия. Online".

"По данному делу, я уже не раз ранее допрашивался и поведал следствию всю имеющуюся информацию. По данному поводу мне нечего добавить и это я так же в своё время поведал следствию. После дачи исчерпывающего показания на протяжении 3 лет я находился в Грузии, и у прокуратуры ко мне дополнительных вопросов не появлялось", - заявлял чиновник.

"Дело моего обвинения базируется на допросе свидетелей в 2013 году, и никаких новых доказательств по т.н. делу 26 мая не существует. По этому делу меня несколько раз допрашивали, в том числе в суде. В сентябре 2016 года, когда меня вызвали в прокуратуру, я находился на очень важном комитетском слушании в Верховной Раде Украины, исходя из этого, я не мог приехать в это время в Грузию по служебным обстоятельствам… 15 октября я беру служебный отпуск и приезжаю в Грузию"- сказано в заявлении Лорткипанидзе.

Новое судебное заседание по его делу запланировано на 12 ноября.

По данным прокуратуры Грузии, 26 мая 2011 года в результате разгона митинга погибли 2 человека, 250 получили травмы, около 800 демонстрантов были незаконно арестованы.

За это уже осужден на 4,5 года бывший министр внутренних дел Грузиии Вано Мерабишвили, заместителем у которого был Лордкипанидзе.

Управление Национальной полиции в Одесской области Лорткипанидзе возглавил в июне 2015 года.

Пред этим президент Украины предоставил Лорткипанидзе украинское гражданство.



