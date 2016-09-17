В ГПУ рассчитывают на создание прецедента для возможной экстрадиции Онищенко

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Лондон должен выдать Украине подозреваемого в совершении преступления.

В прокуратуре сообщили об успехах в сотрудничестве с британской юстицией equestrian.ru

В ближайшие недели из Великобритании будетгражданин Украины, подозреваемый в совершении преступления, сообщил заместитель генпроркурора Евгений Енин в эфире телеканала "112. Украина" вечером в субботу, 17 сентября.

"В ближайшие несколько недель мы ожидаем экстрадиции в Украину одного из наших граждан, которого мы подозреваем в совершении преступления. Это будет первым прецедентом экстрадиции нашего соотечественника из Соединенного Королевства", – отметил замглавы ГПУ. При этом он не уточнил имени подозреваемого, а также преступления, которое ему инкриминируют.

Енин подчеркнул, что этот случай создаст прецедент, необходимый для выдачи украинской стороне народного депутата Александра Онищенко, который находится в Лондоне.

Как сообщалось, 10 августа Онищенко объявили в розыск в Украине. К этому времени депутат уже успел покинуть пределы страны. В то же время, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки (ее лидером называют депутата Александра Онищенко), 10 из них уже задержаны. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобыча".

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко, а 27 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал соответствующее сообщение о подозрении.