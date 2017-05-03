В ГПУ пообещали обжаловать отмену розыска Януковича Интерполом

Горбатюк связал отмену розыска беглого экс-президента с несовершенством украинского законодательства.

В ГПУ еще в апреле знали, что Интерпол снял Януковича с розыска tvrain.ru

Руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ обжалует, передает пресс-служба ведомства.

Горбатюк уточнил, что решение о снятии Януковича с розыска было принято Комиссией по контролю за файлами Интерпола в начале марта, а в апреле Интерпол сообщил об этом ГПУ. При этом украинских правоохранителей предупредили о конфиденциальности информации и о запрете ее разглашения.

По словам прокурора, решение Интерпола обусловлено не недостатками доказательной базы или процессуальными нарушениями следственных органов, а недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

Аналогичную позицию озвучил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Постановление суда о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого / обвиняемого под стражей", – написал замглавы ГПУ на своей странице в Facebook вечером среду, 3 мая.

А согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск.

"Отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого. В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая", – подчеркнул Енин.

"На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство", – говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Напомним, 3 мая стало известно, что информация об экс-президенте Викторе Януковиче и его сыне Александре была удалена из базы данных Интерпола. Таким образом, международный розыск Януковича был отменен.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене, начнется 4 мая.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.