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В ГПУ пообещали направить в суд обвинительный акт по делу о госизмене Януковича в январе

13 января в 00:21

Государственное обвинение в суде намерен представлять лично генпрокурор Луценко.

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Луценко собирается выступить обвинителем в заочном суде над Януковичем
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генеральная прокуратура планирует передать в суд обвинительный акт по уголовному делу о госудаственной измене экс-президента Виктора Януковича в январе, сообщил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу. Гражданин Украины обратился к президенту другого государства с просьбой ввести ВС Российской Федерации на территорию Украины. Уже в январе этого года обвинительный акт будет направлен в суд и начнется публичный процесс", – сказал Матиос в интервью "5 каналу", которое транслировалось вечером в четверг, 12 января.

По словам главы военной прокуратуры, государственное обвинение в суде намерен представлять лично генпрокурор Юрий Луценко.

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Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а через две недели - объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства о проведении заочного расследования в отношении Януковича.

По материалам: 5 канал
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Тэги Янукович Луценко Матиос ГПУ госизмена
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