В ГПУ пообещали направить в суд обвинительный акт по делу о госизмене Януковича в январе

Государственное обвинение в суде намерен представлять лично генпрокурор Луценко.
"Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу. Гражданин Украины обратился к президенту другого государства с просьбой ввести ВС Российской Федерации на территорию Украины. Уже в январе этого года обвинительный акт будет направлен в суд и начнется публичный процесс", – сказал Матиос в интервью "5 каналу", которое транслировалось вечером в четверг, 12 января.
По словам главы военной прокуратуры, государственное обвинение в суде намерен представлять лично генпрокурор Юрий Луценко.
Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, а через две недели - объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства о проведении заочного расследования в отношении Януковича.5 канал