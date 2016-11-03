В Госдепе США назвали успехом реализацию системы е-декларирования в Украине

Госдеп заявил о важности привлечения коррупционеров к ответственности.

В Госдепе считают успехом подачу деклараций украинскими чиновниками Василий Артюшенко, ZN.UA

Государственный департамент США назвал успехом реализацию системыв Украине. "Мы высоко ценим усилия Украины в успешной реализации системы электронного декларирования, которая стала новаторским шагом вперед для обеспечения прозрачности в процессе управления, а также в выполнении требований пакета поддержки Международного валютного фонда", - сообщили в Госдепе в ответе "Укринформу".

В ведомстве напомнимли о необходимости привлечения к ответственности тех, кто использовал государственные должности для обогащения. Также в Госдепе положительно отметили количество деклараций, поданных украинскими чиновниками, которая намного превышает ожидания МВФ.

"Важно, чтобы украинское правительство и в дальнейшем расследовало и притягивало к ответственности должностных лиц, которые используют свои должности для получения финансовой выгоды", - отметили в Госдепартаменте США.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.