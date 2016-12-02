В Госдепартаменте США пока не подтвердили передачу Онищенко компромата на Порошенко

Спикер Госдепартамента Тонер посоветовал журналистам обратиться за комментарием в Министерство юстиции.

В Вашингтоне знают о заявлениях Онищенко equestrian.ru

В Государственном департаменте не стали комментировать заявление народного депутата Украиныо передаче им Министерству юстиции США компромата на президента Петра Порошенко.

"Мы, конечно же, видели эти сообщения. Я вынужден перенаправить вас в Министерство юстиции за комментарием по этому делу. Мне больше нечего добавить", – заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

На уточняющий вопрос журналиста, имела ли место встреча Онищенко с представителями американского Минюста 29 ноября, о которой заявил украинский депутат, Тонер ответил: "Не могу подтвердить. Приношу свои извинения, но я не осведомлен о ней".

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне.

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".