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В Германии не ждут прорыва по Донбассу от новой "нормандской" встречи в Минске

28 ноября в 17:49

Сегодня ничто не указывает на возможность достижения реального прогресса в Минском процессе, заявили в МИД Германии.

Германия
В Германии озвучили свои ожидания от новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
112 Украина
Ожидания немецкой стороны от новой "нормандской" встречи на уровне глав МИД, которая должна состояться в Минске 29 ноября, остаются очень скромными, заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Как сообщает агентство Reuters, спикер ведомства отметил, что ожидания министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера от переговоров являются очень сдержанными.  

Ни интенсивные переговоры поледних месяцев, ни публичные заявления сторон, по словам Шеффера, не позволяют питать надежд на "сенсационный прорыв".

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Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пригласив украинскую и российскую стороны на новую встречу в "нормандском формате", заявил, что даже если новая встреча не поможет найти выход из кризиса, переговоры необходимы, чтобы держать ситуацию под контролем.

Вместе с тем, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске украинская сторона представит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги МИД Германия переговоры
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