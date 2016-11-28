В Германии не ждут прорыва по Донбассу от новой "нормандской" встречи в Минске

Сегодня ничто не указывает на возможность достижения реального прогресса в Минском процессе, заявили в МИД Германии.

В Германии озвучили свои ожидания от новой встречи глав МИД "нормандской четверки" 112 Украина

Ожиданияот новой "нормандской" встречи на уровне глав МИД, которая должна состояться в Минске 29 ноября, остаются очень скромными, заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Как сообщает агентство Reuters, спикер ведомства отметил, что ожидания министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера от переговоров являются очень сдержанными.

Ни интенсивные переговоры поледних месяцев, ни публичные заявления сторон, по словам Шеффера, не позволяют питать надежд на "сенсационный прорыв".

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пригласив украинскую и российскую стороны на новую встречу в "нормандском формате", заявил, что даже если новая встреча не поможет найти выход из кризиса, переговоры необходимы, чтобы держать ситуацию под контролем.

Вместе с тем, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске украинская сторона представит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.