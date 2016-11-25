В Генпрокуратуре заявили о несоответствии срыва видеодопроса Януковича своим интересам

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В ГПУ ничего не знали о блокировании Лукьяновского СИЗО, а в МВД сознательно не хотели вступать в конфликт с активистами.

В ГПУ прокомментировали скандальный перенос судебного заседания с допросом Януковича vidia.org

Срыв допроса беглого экс-президента Украины Виктора Януковича не соответствует интересам Генпрокуратуры Украины, заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

"Срыв допроса совершенно не в интересах прокуратуры, поскольку мы прекрасно осознаем, что Янукович может найти более комфортную аудиторию для того, чтобы осветить свои политические интересы, которые он хотел высказать в суде", - цитирует его слова "112 Украина".

По словам прокурора, ГПУ не получала информации о блокировании СИЗО.

"У нас такой информации не было и сегодня опять же, когда мы пришли в суд, мы об этом узнали из СМИ", - сказал он.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков в связи с блокированием Лукьяновского СИЗО написал в Facebook, что его ведомство не будет вступать в силовой конфликт с активистами, поскольку не хочет принимать участие в "очередной провокации московской марионетки" и во многом разделяет взгляды протестующих.

Напомним, 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайданав Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

В тоже время судья ростовского суда подтвердил возможность организовать видеодопрос Виктора Януковича в указанное время.

Беглый экс-президент Виктор Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.