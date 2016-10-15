В Европейском суде подтвердили, что Украина проиграла аппеляцию Януковичам

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Сумма и порядок выплаты компенсации не определены.

В Евросуде обязали Украину компенсировать Януковичам судебные издержки ТСН

В Европейском суде юстиции подтвердили, что Украина проиграла апелляцию относительно выплаты экс-президентуи его сыну Александру компенсации за потраченные на судебный процесс средства.

Соответствующее решение судьи приняли еще 5 октября, однако сумма и порядок выплаты компенсации не определены.

"Как и кому Украина будет выплачивать средства – решается вне судебного процесса", – сказано в комментарии, который предоставили изданию Deutsche Welle в суде в пятницу, 14 октября.

Накануне в Министерстве юстиции заявили, что настоящему моменту ни иностранные суды, ни Общий суд ЕС, ни Европейский суд юстиции не принимали каких-либо решений по поводу взыскания с Украины каких-либо средств в пользу Виктора Януковича и членов его семьи.

Напомним, английская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP сообщила, что Европейский суд юстиции отклонил аппеляцию Украины о решении возместить юридические расходы экс-президенту Виктору Януковичу и его сыновьям в сумме 6,378 миллионов гривень.

Отмечалось, что несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал Правительство Украины возместить юридические расходы Януковича и его сыновей, представители Украины прождали более года, прежде чем в июне 2016 года попытались оспорить данное решение в Европейском суде юстиции, высшем суде ЕС.

Решением от 5 октября 2016 суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины не только должно понести "расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

В марте суд ЕС обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и двум его сыновьям - Александру и Виктору (покойному), по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.