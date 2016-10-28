В Европарламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев - Шульц

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Президент Европарламента заверил, что ЕП на стороне Украины в вопросе Соглашения об ассоциации.

в ЕП есть большинство для предоставления безвиза Украине business.ua

В рамках интенсивных консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем, сообщает в пятницу, 28 октября, пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что должны быть использованы все возможности для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. "В свою очередь Мартин Шульц подчеркнул, что Европейский парламент на стороне Украины, а также подтвердил, что в ЕП есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники договорились продолжить контакты для эффективной координации усилий.

Ранее президент Украины провел телефонные разговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Так, Дональд Туск подтвердил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима.

Ранее стало известно, что французская и бельгийская стороны имеют вопросы по поводу неполного выполнения Киевом требований по либерализации визового режима с Евросоюзом в части борьбы с коррупцией в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.