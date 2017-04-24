В ЕС Россию считают главной угрозой для Черноморского региона – посол

Аннексия Крыма стала для РФ основным средством усиления своего присутствия в Черноморском регионе.

В ЕС опасаются роста присутствия РФ в Черноморском регионе eppgroup.eu

На сегодня Евросоюз рассматриваеткак основную угрозу в Черноморском регионе, заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым "сепаратистским войскам" на востоке Украины", – цитирует УНИАН заявление дипломата на заседании международного круглого стола в Киеве.



"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - подчрекнул Мингарелли.

По словам представителя ЕС, аннексия Крыма стала для РФ основным средством усиления своего присутствия в Черноморском регионе, и это является для ЕС серьезным поводом для беспокойства.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что участники министерской встречи НАТО 26 октября договорились расширить присутствие Альянса в Черноморском регионе (в частности - на территории Румынии, а также в акватории Черного моря).

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.