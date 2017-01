В ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима к июню – журналист

В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню 2017 года, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим до апреля/мая и Украина к маю/июню", - написал он в Twitter.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June.