В ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима к июню – журналист

Грузия может получить безвиз раньше - до мая.

Дата получения Украиной безвиза отодвигается все дальше rossandhelen / Depositphotos

В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню 2017 года, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим до апреля/мая и Украина к маю/июню", - написал он в Twitter.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 січня 2017 р.

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.

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При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале 2017 года заявил о том, что Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.