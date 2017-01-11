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В ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима к июню – журналист

11 января в 12:21

Грузия может получить безвиз раньше - до мая.

безвизовый режим
Дата получения Украиной безвиза отодвигается все дальше
rossandhelen / Depositphotos
В Евросоюзе ожидают введения безвизового режима с Украиной к маю-июню 2017 года, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"В Брюсселе ожидают, что Грузия получит безвизовый режим до апреля/мая и Украина к маю/июню", - написал он в Twitter.

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.

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При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале 2017 года заявил о том, что Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

По материалам: ZN.UA
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Тэги безвизовый Украина Грузия Европарламент
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