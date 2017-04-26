В ЕС ожидают от Рады принятия закона об Антикоррупционном суде до середины июня

Члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества подготовили ряд предложений по созданию Антикоррупционного суда.

Представительство ЕС напомнило Киеву о важности антикоррупционного суда Василий Артюшенко, ZN.UA

Европейский союз ожидает утверждениязаконопроекта об Антикоррупционном суде Украины до середины июня 2017 года.

"В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос относительно подготовки соответствующего законопроекта.

В европейском представительстве указали, что внесение данного законопроекта находится в компетенции украинской власти, в частности – в компетенции Верховной Рады, правительства и президента.

Отмечается, что закон о судебной системе и статусе судей предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, а имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора его судей.

"Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также относительно гарантий безопасности и беспристрастности , которые должны регулировать этот процесс", - говорится в ответе представительства.

В ЕС настаивают на том, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но также имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине нужно как можно быстрее создать антикоррупционный суд. "Это очень и очень важно", - подчеркнул посол ЕС.

"Борьба против коррупции идет в правильном направлении. Правительство имплементировало новые законы, создалр новые институты, такие как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Теперь мы должны убедиться, что они эффективны и могут свободно работать, что означает, что к их работе относятся с уважением", - сказал Мингарелли.

Директор НАБУ Артем Сытник, в свою очередь, заявил, что Антикоррупционный суд в Украине можно создать до конца 2017 года.