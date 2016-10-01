В ЕС осудили запрет Меджлиса российским судом

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Представитель Евросоюза в Украине призвал Кремль обеспечивать права крымских татар на оккупированном полуострове.

Мингарелли озвучил позицию ЕС по Крыму Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Европейский Союз считает решение Верховного суда РФ о запрете деятельностикрымскотатарского народа серьезным нарушением прав коренного населения полуострова, а также призывает Кремль обеспечивать права крымских татар в соответствии с нормами международного права.

"Как мы уже говорили, когда было принято решение так называемого "Верховного суда" Крыма о запрете деятельности Меджлиса 26 апреля, решение Верховного суда РФ, которое подтвердило этот запрет, является серьезным нападением на права крымских татар в целом", – заявил представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли в пятницу, 30 сентября, сообщает "Европейская правда".

Дипломат подчеркнул, что действия РФ обостряют ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму, включая преследование лиц по национальному признаку.

"Полное соответствие с международными стандартами в области прав человека и другими обязательствами по международному праву, в частности, в данном случае, что касается крымскотатарской общины, должны быть обеспечены без задержек", – подчеркнул Мингарелли.

29 сентября Верховный суд РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии, а МИД Украины - актом расовой дискриминации.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.