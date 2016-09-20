В ЕС не видят альтернативы Минским соглашениям

Евросоюз будет поддерживать все "заинтересованные стороны", привлеченные к реализации Минского протокола, заявил посол ЕС в Украине.

ЕС будет поддерживать реализацию Минских соглашений Ольга Кононенко, ZN.UA

В Европейском Союзе не видят никакой альтернативыи будут поддерживать все стороны, вовлеченные в его реализацию, заявил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли 20 сентября.

Как сообщает УНИАН, в ходе заседания сессии Парламентского комитета ассоциации Украина – Европейский Союз дипломат заявил, что восстановление территориальной целостности Украины является конечной целью ЕС

"Для того чтобы это произошло, мы не видим каких-либо альтернатив Минским соглашениям, и по этой причине ЕС будет поддерживать все заинтересованные стороны, привлеченные к реализации Минска, а именно "Нормандскую четверку", Трехстороннюю контактную группу и ее подгруппы, ОБСЕ", - резюмировал он.

Напомним, во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 17 сентября, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала Киев к выполнению своей части обязательств по Минским договоренностям.

Ранее, во время визита в Киев 14 сентября, министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер призвали Киев к выполнению политической части Минских договоренностей до вывода российских войск из ОРДЛО.

Напомним, 5 сентября, во вторую годовщину подписания Минских соглашений, в МИД Украины заявили что за минувшие два года с момента подписания протокола российская сторона так и не выполнила ни одного его пункта.