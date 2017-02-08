В Черкасском областном совете произошла драка

Причиной потасовки стало выступление на русском языке.

В облсовете дерутся из-за языка

На сессии Черкасского областного совета завязалась драка между и.о. директора отеля "Днепр" Борисом Лебедцовым и председателем фракции ВО "Свобода" в областном совете Юрием Ботнаром.

Причиной драки стало выступление Лебедцова на русском языке. Депутаты стали требовать от него говорить на украинском, однако и.о. директора отеля ответил, что ему удобнее общаться на русском, после чего на него накинулся "свободовец" Юрий Ботнар.

Лебедцова и Ботнара разняли правоохранители и депутаты.

После столкновения Лебедцов продолжил зачитывать отчет о работе предприятия в 2016 году и планы на 2017 год на украинском языке.

В свою очередь Ботнар на своей странице в Facebook заявил, что первым на него накинулся Лебедцов, а причиной претензий к нему был не язык выступления, а незаконная передача застройщику коммунальной земли.

Сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий внес в парламент законопроект, который обязывает всех народных депутатов выступать исключительно на украинском языке.