В БПП прогнозируют перестановки в правительстве не раньше осени

Промежуточная оценка деятельности правительства закончилась, правительство Гройсмана продолжит существовать в том же составе.
"Год работает правительство, нужно делать анализ, который обязательно сделает коалиция. Но до возможных ротаций в правительстве дойдет очередь осенью", - цитирует Кононенко пресс-служба БПП.
По его словам, сейчас был отчет правительства в экономическом комитете, были отчеты министерств в профильных комитетах. "Поэтому на этом промежуточная оценка деятельности правительства закончилась. Все остальные вопросы могут возникнуть осенью", - сказал Кононенко.
Отвечая на вопрос относительно кандидатов на главу Нацбанка - председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука и Сергея Тигипко, Кононенко отметил, что круг претендентов на должность главы Нацбанка значительно шире.
"Об этом говорить рано, замечу, что отставка Гонтаревой должно быть проголосована в зале. Второе - это прерогатива президента внести кандидатуру в ВР на голосование. Вот когда эти два фактора произойдут, тогда будем определять позицию относительно кандидатуры".
Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"
7 апреля 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит оснований для отставки правительства.ZN.UA