В БПП предложили засекретить ценное имущество чиновников в электронных декларациях

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

В президентской фракции опасаются грабителей, которые будут внимательно изучать электронные декларации.

Завертелись как ужи на сковородке: Депутаты пытаются выхолостить систему электронных деклараций Василий Артюшенко, ZN.UA

Руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив предложил засекретить информацию о денежных средствах и имуществе чиновников, которые обязаны подавать электронные декларации.

Законопроектом №5192 предлагается включить в перечень информации с ограниченным доступом сведения о ценном движимом имуществе, денежных активах, в том числе наличных средствах, активах в драгоценных (банковских) металлах, финансовые обязательства, расходы и все сделки в отчетном периоде.

Документом предлагается сделать эту информацию только для антикоррупционных органов.

В пояснительной записке необходимость сокрытия от общественности этой информации поясняется тем, что она "может стать одним из факторов к побуждению совершения преступлений против собственности и жизни и здоровья человека, поскольку будет существенно способствовать процессу сбора преступниками (потенциальными преступниками) идентифицирующей информации об имуществе, на которое может быть направлено преступное посягательство, с привязкой указанной информации к конкретному собственнику".

Ранее в Верховной Раде и администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".