В БПП не подтвердили прекращения гражданства Артеменко

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Президент сможет вынести решение по Артменко после выводов комиссии по вопросам гражданства.

Комиссия при президенте не рассматривала вопрос о гражданстве Артеменко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Вопрос о прекращении украинского гражданства внефракционного народного депутата Андрея Артеменко еще не рассматривался Комиссией по вопросам гражданства при президенте.

Как сообщил член комитета, народный депутат от БПП Валерий Пацкан, данный вопрос не был включен в повестку дня заседания, которое состоялось на прошлой неделе.

"Была комиссия на прошлой неделе, где не рассматривали вопрос господина Артеменко. Он также обратился ко мне как к члену комиссии с письмом. Но ответа у меня пока нет", – пояснил политик в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 30 апреля.

Пацкан добавил, что президент сможет принять решение по Артеменко после соответствующих выводов комиссии. При этом он заявил о необходимости внесения изменений в законодательство о прекращении украинского гражданства лиц с множественным гражданством.

Ранее в воскресенье глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

После этого фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. Генпрокуратура открыла в отношении Артеменко уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена), а также инициировала процедуру прекращение его гражданства.