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В БПП назвали условие введения военного положения

6 февраля в 14:04

Военное положение будет объявлено, если будет видно,  что Путин настроен серьезно наступать по всем фронтам.

Согласительный совет Рады
В Раде активно обсуждают военное положение
Верховная Рада
Военное положение будет объявлено в случае широкомасштабной эскалации ситуации в Донбассе, заявила заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Если такое обострение будет продолжаться длительный период, и это будет угрожать экологической безопасности, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать по всем фронтам, - мы допускаем введение военного положения", - заявила Луценко на заседании согласительного совета.

Вместе с тем она заявила, что украинская власть не может назвать часть территории Донбасса оккупированной и не может отказаться от поставок антрацитового угля.

"По одной простой причине: мы несем ответственность за восток Украины, за граждан Украины, которые там не держат оружия", - сказала народный депутат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов неоднократно заявляли, что при определенных обстоятельствах в Украине может быть введено военное положение.

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В ноябре 2016 года беглый экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что жалеет о том, что во время Майдана не подписал указ о введении военного положения и не распорядился ввести войска в Киев.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги военный положение безопасность Луценко
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