В БПП будут решать вопрос о визовом режиме с Россией "исходя из целесообразности"

Перед введением визового режима во фракции БПП хотят провести консультации с МИД и опросить экспертов.

Не все депутаты готовы сделать границу с Россией реальной facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Вопрос онеобходимо решать исходя из целесообразности, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец.

"Этот вопрос надо внимательно изучить и учесть интересы миллионов граждан, которые живут у российско-украинской границы. Я готов к принятию решения о визовом режиме, но я хотел бы услышать экспертов с разными точками зрения и обсудить это исходя из целесообразности. Ведь мы должны принимать решения, которые не просто доставляют нам удовольствие, а ведут к победе над Россией", - сообщил он.

В свою очередь председатель фракции БПП Игорь Грынив сообщил, что фракция планирует провести консультации с Министерством иностранных дел о введении визового режима с Россией. "После согласования позиции с МИД мы будем иметь свою позицию", - сказал он.

Народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар считает введение визового режима с Россией адекватной мерой и предполагает, что соответствующее постановление будет рассмотрено в парламенте уже на этой неделе.

"Если Украина интегрируется в западном направлении, тогда граница на востоке должна быть реальной границей с Россией, которая сегодня, к сожалению, не демонстрирует ни цивилизованных стандартов, ни цивилизованных подходов", - сказала она.

Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".