В Берлине начались переговоры лидеров "Нормандской четверки"

Порошенко, Меркель, Олланд и Путин встретились в офисе федерального канцлера Германии.
Встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Украины, Франции и России Петром Порошенко, Франсуа Олландом и Владимиром Путиным началась в здании офиса главы правительства ФРГ около 19:30 по Киеву, сообщает "Интерфакс-Украина".
В пресс-службе российского президента высказали предположении, что переговоры будут длиться до утра четверга, 20 октября.
Кроме президента Порошенко с украинской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.
В российскую делегацию помимо Путина включены его помощник Владислав Сурков и глава МИД РФ Сергей Лавров.
В переговорах также принимают участие министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер.
Сообщается, что переговоры начались с получасовой задержкой из-за традиционного опоздания президента РФ.
Переговорам предшествовали трехсторонние консультации лидеров Франции, Германии и Украины, на которых Олланд, Меркель и Порошенко согласовали свои позиции перед встречей с Путиным.
Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.
В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.Интерфакс-Украина