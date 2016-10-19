В Берлине начались переговоры лидеров "Нормандской четверки"

Порошенко, Меркель, Олланд и Путин встретились в офисе федерального канцлера Германии.

Переговоры в нормандском формате начались на 30 минут позже из-за традиционного опоздания Путина Официальный твиттер Администрации президента Украины

Главы государствначали переговоры в Берлине вечером в среду, 19 октября.

Встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Украины, Франции и России Петром Порошенко, Франсуа Олландом и Владимиром Путиным началась в здании офиса главы правительства ФРГ около 19:30 по Киеву, сообщает "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе российского президента высказали предположении, что переговоры будут длиться до утра четверга, 20 октября.

Кроме президента Порошенко с украинской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

В российскую делегацию помимо Путина включены его помощник Владислав Сурков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

В переговорах также принимают участие министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сообщается, что переговоры начались с получасовой задержкой из-за традиционного опоздания президента РФ.

Переговорам предшествовали трехсторонние консультации лидеров Франции, Германии и Украины, на которых Олланд, Меркель и Порошенко согласовали свои позиции перед встречей с Путиным.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.