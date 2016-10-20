В Берлине договорились о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс

Порошенко подчеркнул, что идею введенния вооруженной миссии ОБСЕ также поддержала и российская сторона

В Донбасс введут вооруженную миссию ОБСЕ OSCE

В Донбасс будет введена вооруженная полицейская миссия ОБСЕ. В ее задачи будет входить подготовка к проведению местных выборов этом регионе. Об этом в Берлине договорились участники встречи в "нормандском формате" , сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам встречи, которая завершилась в ночь на четверг, 20 октября.

"Договорились также о том, что никто не будет препятствовать деятельности ОБСЕ. И для обеспечения подготовки к будущим местным выборам, когда условия безопасности дадут нам возможность проводить эти выборы, мы сейчас сделаем попытку ввести вооруженную, мы ее называем полицейской, миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность как во время избирательного процесса, так и на переходной период", - президент Украины, отметив, российская сторона согласилась с необходимостью введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

"Могу отдельно подчеркнуть, что российская сторона также поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ", - сказал Порошенко.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.