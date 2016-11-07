В АП назвали имена возможных преемников Саакашвили – СМИ

У Порошенко обсуждают возможность назначения на должность главы Одесской ОГА кого-то из бывших руководителей области.

На Банковой обсуждают возможность замены Саакашвили на Ковальчука Сайт президента Украины

В Администрации президента обсуждают кандидатуры нового председателя

Окончательно с кандидатами еще не определились, но обсуждается вопрос назначений на должность председателя ОГА кого-то из бывших руководителей области, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники на Банковой.

Кроме того, в АП рассматривают кандидатуры председателя Одесского областного совета, члена "Блока Петра Порошенко – Солидарность" Анатолия Урбанского и первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.

Собеседники издания исключили возможность назначения на эту должность заместителя парламентской фракции БПП Игоря Кононенко, который, в свою очередь, от комментариев отказался.

Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.