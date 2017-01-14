В 2016 году семь облсоветов утвердили незаконные решения о "договорных отношениях" между Киевом и регионами

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Подобные решения являются никчемными с момента принятия, но могут использоваться для дестабилизации ситуации в стране

В ходе децентрализации несколько облрад серьезно превысили свои полномочия

В минувшем году семь областных советов превысили свои полномочия, утвердив решения, предполагающие установление "договорных отношений в распределении полномочий" между государством и регионами.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Анатолий Ткачук. По его словам, децентрализация, несмотря на всю свою значимость и достигнутые успехи, несет риски принятия органами местного самоуправления незаконных, опасных для украинской государственности решений.

"В течение 2016 г. семь областных рад утвердили решения, которые откровенно выходят за пределы их полномочий и предполагают установление "договорных отношений в распределении полномочий" между государством и регионами, что фактически означает "федерализацию", а реально — распад государства", - отметил он.

Автор указывает, что данные решения являются никчемными с момента принятия, но все равно могут быть использованы для дальнейшего расшатывания ситуации в Украине.

"По возможности скорейшая реализация ч. 2 ст. 144 Конституции Украины — об установлении процедур прекращения решений органов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины — становится задачей номер один на весеннюю сессию Верховной Рады Украины", - заключает Ткачук.

Подробнее о проблемах и перспективах реформы децентрализации в 2017 году читайте в статье Анатолия Ткачука "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".