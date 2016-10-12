Условий для выборов в Донбассе нет - отчет ПАСЕ

По мнению докладчика, честные выборы в ОРДЛО трудно представить без установления украинского закона.

Для выборов в ОРДЛО нужны условия достаточной безопасности в течение кампании и голосования dnr-news.com

В отчете докладчика Малуизы Бэк в Парламентской ассамблее Совета Европы о нарушении прав человека в аннексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса указано, что выборы в ОРДЛО являются важными для мира, но условий для голосования сейчас нет.

"Нужны условия достаточной безопасности в течение кампании и голосования, а они далеко не достигнуты", - отметила в отчете докладчик, сообщает BBC.

Малуиза Бек также привела пример, что ОБСЕ даже не могла гарантировать безопасность делегации ПАСЕ во время визита в "ЛДНР".

Она также отметила, что честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установления украинского закона и правопорядка.

По мнению докладчицы, сначала на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей должны восстановить легитимную власть и верховенство права, а это требует полного украинского контроля над границей с Россией.

Малуиза Бек также настаивает, что в настоящее время единственным путем решения конфликта являются Минские договоренности, поэтому обе стороны должны их выполнять. Однако в отчете Бек отметила, что в нынешнем виде они конфликт не решили, а только частично заморозили.

Отчет утвердил комитет по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Во время последних минских переговоров Киеву в очередной раз предложили подписать этот документ, на котором Москва упорно настаивает.

По его словам, российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины. Как пишет Рахманин, по российской версии, выборы в ОРДЛО должны пройти на мажоритарной основе.

Лицо, не проживавшее в "ДНР" и "ЛНР" последний год, не вправе выдвигать свою кандидатуру. Полномочия избранных органов не могут быть досрочно прекращены в течение 4 лет. Избиркомы на выборах сформируют местные. Киеву "разрешат" делегировать в комиссии по одному представителю, но без права занимать должности председателя либо секретаря. Неблагонадежные, с точки зрения местной "власти", украинские СМИ не могут быть допущены к освещению кампании. Обеспечение безопасности, а также "защиту прав и свобод"предложено возложить на местные "суды, органы прокуратуры и народной милиции". "Закон об особом статусе" со дня проведения выборов функционирует "в полном объеме", после проведения выборов — "на постоянной основе".