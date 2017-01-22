Украинско-польским отношениям не хватает масштабных программ культурного обмена - экс депутат ЕП

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Системный польско-украинский обмен молодежи был налажен всего несколько месяцев назад.

Киев и Варшава упустили массу возможностей по налаживанию двусторонних отношений ZN.UA

Украинско-польскимдля устойчивого развития не хватает поддерживаемых государственными фондами инициатив молодежного сотрудничества и культурного обмена.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет польський политолог, экс-депутат Европарламента и Сейма Польши Павел Коваль. По его словам, хотя подобные инициативы между Украиной и Польшей существуют, на протяжении многих лет им не хватало масштабности и системности.

"Самым большим дефицитом была поддержка крупных инициатив молодежного сотрудничества и культурного обмена со стороны государственных фондов. Нельзя сказать, что этого в целом не было, но ключевым является все же эффект масштаба и систематической работы для достижения объединения тысяч людей. Были и работают на почве польско-украинских отношений немало общественных проектов; активность многих неправительственных организаций поражает. Но в течение 25 лет не хватало действий, которые дали бы эффект, соответствующий масштабу двух все же крупных европейских государств", - указывает автор, приводя в пример масштабы польско-немецкого обмена.

По словам Коваля, системный и поддерживаемый на государственном уровне польско-украинский обмен молодежи был налажен всего несколько месяцев назад.

Автор также указывает на поразительно слабую кооперацию украинских и польских историков, хотя болье всего сложностей в отношениях между Киевом и Варшавой возникает на исторической почве.

"Для наблюдателей польско-украинских отношений, очевидно, неопровержимым является факт, что больше всего недоразумений возникает именно в сфере истории. И, что парадоксально, именно она является особенно заброшенной. Возникали важные общественные инициативы в плоскости истории, к которым была привлечена среда ветеранов Армии Крайовой, издавались книги, проходили конференции. Но за государственные средства не создали ни одной институции, которая бы постоянно организовывала такое сотрудничество", - резюмировал Коваль.

Напомним, исследования CBOS за прошлый год показали, что впервые за последние два десятилетия в Польше количество граждан, которые нелояльно относятся к украинцам, впервые превысило количество тех, кто симпатизирует выходцам из соседней страны.

По мнению президента правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровской, такое ухудшение отношение поляков к украинцам объясняется "пренебрежительным" отношением.

По ее мнению, в Польше укоренился стереотип украинцев как тех, "кто заполняет наш бак, кто подает нам обед". Донбровская замечает, что иногда польские чиновники тоже прибегают к языку ненависти и "раскручивают механизм страха" перед другими людьми.

Подробнее о сложностях в украинско-польских отношениях читайте в статье Павела Коваля "Необходимость в воображении, необходимость в институциях" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".