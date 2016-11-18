Украинский вопрос будет в приоритете госсекретаря США до ухода с должности

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Также в приоритете остается и решение конфликта в Сирии.

В Госдепартаменте заявили, что события в Украине и в Европе будут доминировать в повестке дня Керри news.yahoo.com

Решения конфликтов в Украине и Сирии будут приоритетными в деятельности государственного секретаря США Джона Керри пока новый президент США Дональд Трамп не вступит в должность и назначит нового главу Государственного департамента.

"Очевидно, что события в Украине и в Европе будут, я думаю, доминировать в его повестке дня", - сказал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби 18 ноября, сообщает УНИАН.

Он также отметил, что война в Сирии будет доминировать для Керри на ближайшие два месяца.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что должность госсекретаря США при администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа может занять экс-мер Нью-Йорка Руди Джулиани или бывший представитель США при ООН Джон Болтон.

Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер сообщал, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Государственный департамент могут возглавить бывший спикер Палаты Представителей Конгресса Ньют Гингрич или сенатор от Теннесси Боб Коркер, а министром обороны, вероятно, станет младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Тем временем, эксперты отмечают, что попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатах Полу Манафорту поставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".