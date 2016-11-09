Украинский МИД надеется на сдерживающие механизмы американской демократии

Индикатором американской политики при Трампе станут назначения на посты государственного секретаря, секретаря по безопасности, советника по вопросам безопасности, считают дипломаты.

В украинском МИДе намекнули, что никогда не были против республиканцев Андрей Товстыженко, ZN.UA

После победы Дональда Трампа на выборах в США в МИД Украины рассчитывают на стабилизирующие факторы в обществе и истеблишменте Соединенных Штатов.

"Те заявления, которые делались, я думаю, что они были сделаны для кампании, сейчас будем смотреть. Очень важным индикатором будет то, кто будет назначен государственным секретарем, секретарем по безопасности, советником по вопросам безопасности. Эти моменты важны как индикатор", - сказал замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам.

Замминистра отметил, что данные выборы являются очередным этапом развития американской демократии

"Мы надеемся, что развитие ситуации, которое сейчас идет, оно приведет к тому, на что мы (Украина) рассчитывали при республиканской администрации каждый раз", - сказал замминистра.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.