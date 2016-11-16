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Украинская резолюция по Крыму в ООН была настолько жесткой, насколько возможно – Климкин

16 ноября в 14:47

Очень многие советовали сделать формулировки документа мягче, отметил министр иностранных дел Украины.

Крым1 агрессия
Принятая ООН резолюция по Крыму поможет Украине в международных судах
schlenger86 / Depositphotos
Поддержанный ООН украинский проект резолюции о правах человека в Крыму является настолько жестким, насколько это возможно, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"С самого начала нас кое-кто убеждал сделать резолюцию слабее. То есть, без четкого определения, что это временная оккупация, без того, кто сделал эту оккупацию, без четкого призыва, что нам необходим доступ ООН к оккупированной территории Крыма. Мы пошли на максимальный текст", - цитирует "Укринформ" заявление Климкина, сделанное перед журналистами после заседания правительства.

Министр подчеркнул, что Россия сделала своим приоритетом "убийство" данной резолюции, и даже использовала для этого процедурные приемы.

По его словам, принятие документа станет политическим сигналом, на который Украина может ссылаться в международных судах и прочих документах.

"Мы имеем четкий инструмент давления на Россию, чтобы допустить ОНН на территорию Крыма", - заключил Климкин.  

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Напомним, что резолюция была рассмотрена и принята в ООН 16 ноября. Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.

Наканунем, 15 ноября, Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

По материалам: Укринформ
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Тэги Крым Украина Климкин
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