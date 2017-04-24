Украине следует отказаться от "советского" института оперативно-розыскной деятельности – эксперт

Институт ОРД был сформирован в середине ХХ века, в условиях советской уголовной юстиции.

Украине не нужен новый закон об ОРД volynpost.com

Действующий в Украине правовой институт оперативно-разыскной деятельности (ОРД) должен быть окончательно ликвидирован в пользу введенного в 2012 году института негласных следователей/розыскных действий (НСРД), который дает больше гарантий соблюдения гражданских прав при проведении негласных следственных действий.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт группы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Евгений Крапивин. Автор отмечает, что 4 апреля в парламенте был зарегистрирован очередной законопроект "Об оперативно-розыскной деятельности" (№6284), который должен заменить устаревший закон об ОРД. Существующий закон не отвечает ни европейским стандартом негласной следственной деятельности, ни современным актам украинского уголовного процессуального законодательства.

Нынешний институт ОРД, как указывает автор, был сформирован в середине ХХ века, в условиях советской уголовной юстиции. Сегодня он содержит не только нормы, касающиеся оперативно-розыскных мер, но также нормы относительно разведывательной и контррозведывательной деятельности, проверки при допуске к государственной тайне и прочего.

Эксперт обращает внимание на принципиальный вопрос – нужен ли Украине отделенный от уголовного процесса институт ОРД вообще?

"Пока действовал УПК 1960 г., не предусматривавший порядок проведения негласных действий правоохранительными органами, закон об ОРД логически дополнял уголовно-процессуальное законодательство соответствующими нормами. В 2012 г., с принятием нового УПК, институт негласных следователей/ розыскных действий (НСРД) в уголовном производстве, предусмотренный главой 21 УПК, должен был бы заменить институт ОРД в части документирования преступной деятельности. Основные негласные действия теперь осуществляются согласно положениям УПК — проникновение и обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица, установление местонахождения радиоэлектронного средства, контроль над совершением преступления (например, оперативная закупка) и прочие", – говорится в статье.

Крапивин отмечает, что если у правоохранителей в результате негласных действий появляется информация о преступлении, то она может быть внесена в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК. Вместо этого, следователи до сих пор стараются избирать более простой путь — в различных формах возрождать доследственные проверки и уклоняться от открытия уголовных производств на начатое расследование.

"Таким образом, сегодня европейско-ориентированной представляется позиция отказа от советского института ОРД в пользу уголовного процессуального законодательства, содержащего ряд гарантий и предохранителей от нарушения прав человека, прежде всего при вмешательстве в частную жизнь", – делает вывод автор.

При этом, специалист отмечает, что на политико-правовом уровне отказ от института ОРД в полном объеме не поддерживают прежде всего органы, имеющие оперативные подразделения и осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия.

Эксперт, тем не менее, указывает ,что консенсус между парламентариями и органами, осуществляющими ОРД возможен. Для этого необходимо на уровне профильного законодательства урегулировать несколько видов деятельности, остающиеся вне пределов уголовного производства и не нацелены на получение или проверку доказательств в его рамках.

Подробнее о необходимости отмены закона об оперативно-розыскной деятельности читайте в статье Евгения Крапивина "Почему Украине не нужен новый закон об оперативно-розыскной деятельности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".