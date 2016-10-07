Украине предлагают начать выполнение политической части "Минска" без вывода российской техники и войск - Найем

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Найем сравнил навязываемые Украине условия выполнения Минских соглашений с "открытым изнасилованием".

Найем "удивлен циничностью условий", на которых Украине предлагают двигаться в рамках политической части "Минска" Радіо Свобода

Украине предлагают узаконить "особый статус Донбасса" и принять закон о выборах в ОРДЛО сразу после отведения войск на двухкилометровую зону, но при этом без вывода российской военной техники и войск с оккупированной украинской территории.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем (БПП) со ссылкой на ставшую известной ему информацию относительно переговоров по выполнению "Минска".

По его словам, Украине предлагают начать выполнение политической части Минских соглашений при "более чем странной конфигурации мер и шагов по обеспечению безопасности".

"В частности, нам предлагают начать рассмотрение и принять закон о выборах на оккупированных территориях, а также изменения в Конституцию сразу после отведения войск на двухкилометровую зону", - написал Найем на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, последствиями такого шага, как попытка продавить через парламент изменения в Конституции и закон о выборах на оккупированных территориях без гарантий безопасности "может привести к протестам, провокациям, общественному противостоянию, которые так или иначе делигитимизируют парламент Украины и президента Петра Порошенко".

При этом в предлагаемом варианте, по информации Найема, "нет пункта о выводе российской военной техники и войск". Это предлагается "компенсировать" разоружением существующего контингента.

Что касается сил ЗСУ, то их предлагается "убрать" в казармы, а военную технику пророссийских боевиков на оккупированных территориях - "не вывести(!), а складировать в специально охраняемых seal storages".

В условиях - ни слова о контроле над границей. "Причем не только украинскими войсками, но и даже миссией ОБСЕ (!), что, напомню, оговорено в п.4 Минских протоколов", - обращает внимание депутат.

Дополнительным условием является перемирие, "но при этом - никаких гарантий соблюдения перемирия, и ни слова о последствиях для агрессора в случае, если это перемирие будет нарушено".

"Продолжение давления на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений в нынешнем виде чревато дестабилизацией ситуации в стране, последствия которого ни европейцы, ни американцы упрямо не хотят осознавать", - пишет он.

"Это лишь некоторые детали, но и их достаточно, чтобы понять в какой опасной ловушке мы можем оказаться ... Пора либо признать провал Минских соглашений по вине России, либо искать альтернативу. В противном случае, это открытое изнасилование, которые мы не готовы простить. Ни сегодня, ни исторически", - резюмирует Найем.

В последнее время попытки давления на Украину со стороны Запада увеличились.

Так, вице-президент США Джозеф Байден пытался убедить президента Петра Порошенко пойти на уступки России в Минском процессе по Донбассу за счет интересов самой Украины.

Подробнее о выполнении Минских договоренностей читайте в статье "Оборона "Минска" Сергея Рахманина в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".