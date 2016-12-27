Украина не могла воздержаться при голосовании по резолюции СБ ООН по Израилю - МИД

Украина настаивает на соблюдении норм международного права всеми государствами без исключения.

Украина осуждает поселенческую активность Израиля на западном берегу реки Иордан Василий Артюшенко, ZN.UA

Воздержавшись при голосовании за резолюцию Совбеза ООН , требующую от Израиля прекратить строительство домов израильских переселенцев на палестинских территориях, Украина вышла бы из "логики соблюдения международного права, к которому апеллировала всегда", заявил избранный государственный секретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Андрей Заяц.

"В результате руководством было принято решение, которое было реализовано постоянным представителем Украины при ООН – проголосовать "за". Если бы мы воздержались, представим – 13 стран-членов Совбеза голосуют "за", среди них – такие давние и надежные партнеры Израиля, как Великобритания, РФ, с которой очень активные отношения нынешнее правительство Израиля поддерживает – что бы мы выиграли? Безусловно, израильское правительство было бы нам благодарно, но то, чтобы мы проиграли – это очень большой список", - сказал Заяц в эфире "5 канала".

Он также подчеркнул, что Украина настаивает на соблюдении норм международного права всеми государствами без исключения.

"Таким образом (воздержавшись при голосовании – ред.) мы вышли из логики соблюдения международного права, к которому мы апеллировали всегда. А со времени начала российской агрессии мы используем любую возможность... Каким образом бы доверяли словам постоянного представителя Украины?", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

В ответ министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию". "По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.