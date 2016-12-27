Украина не могла воздержаться при голосовании по резолюции СБ ООН по Израилю - МИД

Украина настаивает на соблюдении норм международного права всеми государствами без исключения.
"В результате руководством было принято решение, которое было реализовано постоянным представителем Украины при ООН – проголосовать "за". Если бы мы воздержались, представим – 13 стран-членов Совбеза голосуют "за", среди них – такие давние и надежные партнеры Израиля, как Великобритания, РФ, с которой очень активные отношения нынешнее правительство Израиля поддерживает – что бы мы выиграли? Безусловно, израильское правительство было бы нам благодарно, но то, чтобы мы проиграли – это очень большой список", - сказал Заяц в эфире "5 канала".
Он также подчеркнул, что Украина настаивает на соблюдении норм международного права всеми государствами без исключения.
"Таким образом (воздержавшись при голосовании – ред.) мы вышли из логики соблюдения международного права, к которому мы апеллировали всегда. А со времени начала российской агрессии мы используем любую возможность... Каким образом бы доверяли словам постоянного представителя Украины?", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.
В ответ министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию". "По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.5 канал