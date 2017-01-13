Украинцы заслужили безвизовый режим – Мингарелли

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В представительстве ЕС в Киеве надеются, что вопрос будет улажен в течение ближайших месяцев.

Мингарелли пояснил, почему Грузия получит безвизовый режим раньше, чем Украина Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Глава представительства Европейского Союза в Киеве Хьюг Мингарелли не может назвать точную дату предоставления Украине, но надеется, что это произойдет в течение ближайших месяцев.

"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", – сказл посол в интервью "Радио Свобода" в пятницу, 13 января.

Дипломат назвал одобрение безвизового режима для Грузии профильным комитетом Европарламента доказательством того, что "ЕС движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима с Украиной и Грузией".

Мингарелли пояснил опережение Украины Грузией в вопросе визовой либерализации тем, что Тбилиси и Брюссель раньше начали работать над этим вопросом.

"В этом нет никакого политического подтекста, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что была должна", – заверил дипломат.

Напомним, 12 января комитет Европейского Парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за безвизовый режим Грузии.

Ранее стало известно, что в ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима до июня. А председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале 2017 года заявил о том, что Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.