Украинцы против того, чтобы государством руководил премьер

Желание Гройсмана поуправлять государством может нарваться на не полную легитимность любого премьера в глазах украинцев.

Только 12% украинцев согласны наблюдать, как Гройсман управляет государством Правительственный портал

Главным центром принятия важных государственных решений в Украине должны стать или президент, или Верховная Рада. Первый вариант поддерживают 39,9% украинцев, второй - 39,4%, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

При этом 11,7% респондентов хотят дать основную власть премьер-министру, а 8,9% затруднились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 21 июня 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

Центр Разумкова

Аналитики Fitch Ratings считают, что события последних месяцев подтвердили позицию агентства, высказанную в мае, о том, что правительство Владимира Гройсмана будет делать шаги для получения кредитов МВФ, однако прогресс в необходимых реформах будет незначительным. "Способность правительства Гройсмана обеспечить дальнейшее проведение структурных реформ остается под вопросом. Оно (правительство) опирается на очень незначительное парламентское большинство при слабой дисциплине некоторых его членов", - говорится в сообщении агентства.