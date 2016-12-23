Украинцы недовольны парламентской коалицией даже больше, чем оппозицией

В Украине традиционно очень высокий уровень недоверия к политическим партиям и к парламенту.
При этом по коалиции оценки еще хуже - только 6% опрошенных удовлетворены ее работой, 86% - не удовлетворены.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.
Напомним, что в настоящее время в парламентскую коалицию в Верховной Раде входят две фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".
При этом на роль парламентской оппозиции претендуют сразу несколько политических сил: бывшие регионалы из фракции "Оппозиционный блок", а также фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Самопомич", которые ранее входили в коалицию "Европейская Украина", созданную после выборов 2014 года.
О какой именно "парламентской оппозиции" идет речь в опросе, социологи не уточняют.
Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.ZN.UA