Украинцы недовольны парламентской коалицией даже больше, чем оппозицией

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Украине традиционно очень высокий уровень недоверия к политическим партиям и к парламенту.

Украинцы не любят власть примерно так же, как и оппозицию Василий Артюшенко, ZN.UA

Деятельностью парламентской оппозиции довольны 12% граждан Украины, недовольны - 78% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом по коалиции оценки еще хуже - только 6% опрошенных удовлетворены ее работой, 86% - не удовлетворены.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Напомним, что в настоящее время в парламентскую коалицию в Верховной Раде входят две фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

При этом на роль парламентской оппозиции претендуют сразу несколько политических сил: бывшие регионалы из фракции "Оппозиционный блок", а также фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Самопомич", которые ранее входили в коалицию "Европейская Украина", созданную после выборов 2014 года.

О какой именно "парламентской оппозиции" идет речь в опросе, социологи не уточняют.

Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.