Украина внесет новую резолюцию по Крыму на Генассамблее ООН

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В документе появятся понятия "аннексия", "оккупация".

Владимир Ельченко сообщил об отличиях новой резолюции по Крыму twitter.com

На рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в октябре будет внесена резолюция о нарушении прав человека в Крыму, оккупированном Россией, заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"В начале работы Третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре", – написал постпред во время онлайн-общения с пользователями Twitter, отвечая на вопрос о планах Украины представить новую резолюцию на рассмотрение ООН.

В комментарии "Укринформу" Ельченко уточнил, что в документе появятся такие понятия как "аннексия", "оккупация Крыма", которых не было в предыдущей резолюции.

"Это будет предоставлять дополнительные правовые механизмы для деоккупации этой территории. То есть, такой правовой инструмент даст нам возможность апеллировать против временной оккупации полуострова", - отметил дипломат.

Напомним, первая резолюция по Крыму, которая подтверждала территориальную целостность Украины, была принята 27 марта в 2014 году, сразу после оккупации Крыма российскими войсками и проведения так называемого "референдума". Тогда 100 стран-членов ООН поддержали Украину, всего лишь 11 были против, еще 58 – воздержались.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН будет принята резолюция по нарушению прав человека на захваченном Россией Крымском полуострове.

В ходе выступления на Ялтинской стратегии в Киеве в пятницу, 16 сентября, Порошенко также заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе аннексии Крыма только для того, чтобы добиться разрешения ситуации в Донбассе.